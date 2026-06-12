Luego de dos extensas e intensas jornadas de audiencias, el Juzgado de Garantía de Illapel dictó las medidas cautelares para 11 de los 16 imputados acusados de integrar una millonaria y sofisticada red de corrupción que operaba desde el interior del centro penitenciario de la comuna, en la Región de Coquimbo.

Tras ponderar el contundente arsenal de pruebas presentado por la Fiscalía (que incluyó la exhibición de videos, fotografías, escuchas telefónicas y registros de transferencias electrónicas), la magistrada Andrea Rojas decretó la medida de prisión preventiva para siete de los involucrados.

Entre quienes debieron ingresar a la cárcel bajo la máxima cautelar se encuentran cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile, acusados de traicionar a su institución para cooperar con la banda criminal.

En tanto, un quinto gendarme involucrado evitó la prisión, pero quedó sujeto a arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con el resto de los imputados.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal del caso, Ricardo Soto, la organización criminal es investigada por una serie de graves delitos de alta complejidad, entre los que destacan la asociación ilícita, lavado de activos, cohecho, tráfico de drogas y el ingreso ilegal de dispositivos móviles y elementos prohibidos a la población penal.

Respecto al resto de los imputados, el tribunal determinó que cuatro de ellos cumplan con la medida de arresto domiciliario, los que se suman a otros cinco sujetos que habían quedado bajo la misma restricción durante la jornada del jueves.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Illapel decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, período en el cual el Ministerio Público buscará desarticular por completo los nexos y el alcance económico de esta mafia carcelaria.