Más de un mes sin perder: los intratables números del Lanús de Pellegrino que asustan a la U

Desde que asumió, solo ha perdido 10 partidos de 44. Este jueves por la tarde, Universidad de Chile recibirá la visita de un Lanús que, en su banca, viene con un viejo conocido azul: Mauricio Pellegrino.

El adiestrador argentino estuvo un año en el Centro Deportivo Azul (CDA) y logró revivir a un cuadro que venía de pelear consecutivamente el descenso durante varias temporadas.

Pero ahora, su realidad está al norte de Buenos Aires. En diciembre del año pasado fue oficializado como adiestrador de Lanús, cuadro ‘granate’ con el que, de momento, realizar una campaña más que impecable.

Entre la Liga Argentina, Copa Argentina y Copa Sudamericana, Pellegrino ha dirigido en 40 partidos, de los cuales ganó 20, empató 14 y perdió 10. Ostenta 50 goles a favor y tiene 31 en contra.

Dentro de lo destacable, está que lleva ocho partidos sin conocer la derrota. La última vez que perdió fue a inicios de septiembre: quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

En Copa Sudamericana, integró el Grupo G. Fue primero con 12 puntos, por sobre Vasco da Gama (8 unidades), Melgar (7 pts) y Puerto Cabello (5 pts). En 8vos, perdió con Central Córdoba, pero en la vuelta forzó los penales y desde los 12 pasos, avanzó.

Ya en cuartos de final dio el gran batacazo de la copa. Derrotó a Fluminense en Ciudad de Lanús y después fue hasta el Maracaná para robarle un empate al cuadro brasileño. Con ello, se metió en las semis.