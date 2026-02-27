;

VIDEOS. Matías Sepúlveda fue clave para que Lanús hiciera historia al vencer a Flamengo y quedarse con la Recopa Sudamericana

El volante chileno ingresó en el segundo tiempo y aportó una asistencia en el alargue para que el “Granate” se consagrara campeón continental.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Este jueves, Lanús hizo historia y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en sus 111 años, venciendo al Flamengo en el Maracaná y con un Matías Sepúlveda clave en el resultado.

La final comenzó cuesta arriba para el “Mengao”, que cedió la apertura de la cuenta tras un grosero error de Agustín Rossi. El arquero se resbaló producto de la lluvia torrencial en Río de Janeiro y le dejó el gol servido a Rodrigo Castillo (29’).

De todas maneras, lograron igualar el marcador y descontar en el global gracias a un penal convertido por Giorgian De Arrascaeta (37’).

Revisa también:

ADN

Ya en el segundo tiempo, con Matías Sepúlveda en cancha, el volante chileno cometió una falta sobre el propio De Arrascaeta en la línea del área, que fue sancionada como penal por el árbitro y transformada en gol por Jorginho (85’).

Con el 2-2 en el global, el encuentro se fue al alargue y fue en una de las últimas jugadas del encuentro cuando tras un tiro de esquina del “Tucu” Sepúlveda, José Canale (118′) puso 2-2 en el marcador y el 3-2 en el global para consagrar a Lanús campeón de la Recopa Sudamericana.

Todo se finiquitó en los 122 minutos, cuando tras una corrida espectacular Dylan Aquino, el argentino puso 3-2 final con un verdadero golazo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad