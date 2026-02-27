VIDEOS. Matías Sepúlveda fue clave para que Lanús hiciera historia al vencer a Flamengo y quedarse con la Recopa Sudamericana
El volante chileno ingresó en el segundo tiempo y aportó una asistencia en el alargue para que el “Granate” se consagrara campeón continental.
Este jueves, Lanús hizo historia y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en sus 111 años, venciendo al Flamengo en el Maracaná y con un Matías Sepúlveda clave en el resultado.
La final comenzó cuesta arriba para el “Mengao”, que cedió la apertura de la cuenta tras un grosero error de Agustín Rossi. El arquero se resbaló producto de la lluvia torrencial en Río de Janeiro y le dejó el gol servido a Rodrigo Castillo (29’).
De todas maneras, lograron igualar el marcador y descontar en el global gracias a un penal convertido por Giorgian De Arrascaeta (37’).
Revisa también:
Ya en el segundo tiempo, con Matías Sepúlveda en cancha, el volante chileno cometió una falta sobre el propio De Arrascaeta en la línea del área, que fue sancionada como penal por el árbitro y transformada en gol por Jorginho (85’).
Con el 2-2 en el global, el encuentro se fue al alargue y fue en una de las últimas jugadas del encuentro cuando tras un tiro de esquina del “Tucu” Sepúlveda, José Canale (118′) puso 2-2 en el marcador y el 3-2 en el global para consagrar a Lanús campeón de la Recopa Sudamericana.
Todo se finiquitó en los 122 minutos, cuando tras una corrida espectacular Dylan Aquino, el argentino puso 3-2 final con un verdadero golazo.
