Este jueves, Lanús hizo historia y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en sus 111 años, venciendo al Flamengo en el Maracaná y con un Matías Sepúlveda clave en el resultado.

La final comenzó cuesta arriba para el “Mengao”, que cedió la apertura de la cuenta tras un grosero error de Agustín Rossi. El arquero se resbaló producto de la lluvia torrencial en Río de Janeiro y le dejó el gol servido a Rodrigo Castillo (29’).

¡¡ROSSI SE RESBALÓ, EL OSO BLANCO CASTILLO HIZO TODO BIEN Y MARCÓ UN GOLAZO EN EL MARACANÁ PARA EL 1-0 (2-0 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

De todas maneras, lograron igualar el marcador y descontar en el global gracias a un penal convertido por Giorgian De Arrascaeta (37’).

¡¡EL 10 URUGUAYO LE DA VIDA AL MENGAO!! ¡¡DE ARRASCAETA MARCÓ EL 1-1 (1-2 GLOBAL) DEL FLAMENGO ANTE LANÚS, EN EL MARACANÁ!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Ya en el segundo tiempo, con Matías Sepúlveda en cancha, el volante chileno cometió una falta sobre el propio De Arrascaeta en la línea del área, que fue sancionada como penal por el árbitro y transformada en gol por Jorginho (85’).

¡¡INFRACCIÓN SOBRE DE ARRASCAETA Y SEGUNDO PENAL DE LA NOCHE PARA FLAMENGO ANTE LANÚS!! El Fla puede igualar la serie...



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Con el 2-2 en el global, el encuentro se fue al alargue y fue en una de las últimas jugadas del encuentro cuando tras un tiro de esquina del “Tucu” Sepúlveda, José Canale (118′) puso 2-2 en el marcador y el 3-2 en el global para consagrar a Lanús campeón de la Recopa Sudamericana.

¡¡¡HISTÓRICO GOLAZO DE CABEZA DE CANALE A LOS 117', EN EL MARACANÁ, PARA MARCAR EL 3-2 GLOBAL DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 27, 2026

Todo se finiquitó en los 122 minutos, cuando tras una corrida espectacular Dylan Aquino, el argentino puso 3-2 final con un verdadero golazo.