Fichaje confirmado: tetracampeón con Universidad Católica llega a club de tercera división

Santiago City confirmó mediante redes sociales la incorporación de un jugador que ha ganado cinco veces el torneo nacional.

Damián Riquelme

Santiago City ya alista todos los detalles para encarar esta temporada 2026, en la que buscará y luchará por ascender a Primera B (Segunda Division).

Para ello se han reforzado con la incorporación de un mediocampista de jerarquía. Se trata de Carlos Lobos, jugador formado en Universidad Católica, en donde ganó cuatro veces el Torneo Nacional y dos Supercopas.

Tras su paso por San Carlos de Apoquindo, el volante también ha militado en clubes como Everton de Viña del Mar, Huachipato, Deportes La Serena, Rangers y ahora en el cuadro capitalino que milita en la Tercera División del fútbol chileno.

Carlos Lobos en las inferiores de los “Cruzados” fue parte del plantel que ganó la Nike Premier Cup en Shanghái en el año 2012. Además, fue convocado a dos Sudamericanos con la selección chilena, tanto en la Sub 17 como en la Sub 20.

