Garnero confirma una baja sensible en la UC y anticipa el choque con Ñublense: “Partido muy difícil” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, habló este jueves en la previa del duelo contra Ñublense y confirmó que, para este partido, Clemente Montes no será considerado.

"Clemente no está entrenando a la par de sus compañeros, mientras que Alfred (Canales) y Fernando (Zuqui) sí lo están haciendo. Alfred está mucho mejor, a Fer aún le está faltando ritmo de competencia", señaló el DT argentino en rueda de prensa.

"Lo de Clemente, seguramente se informará bien en un parte médico, pero no está entrenando con normalidad, por eso no es tenido en cuenta en este momento", agregó el entrenador de los "cruzados".