;

Garnero confirma una baja sensible en la UC y anticipa el choque con Ñublense: “Partido muy difícil”

Además, el DT de los “cruzados” destacó la capacidad de reacción de su equipo cuando está en desventaja en el marcador.

Daniel Ramírez

Garnero confirma una baja sensible en la UC y anticipa el choque con Ñublense: “Partido muy difícil”

Garnero confirma una baja sensible en la UC y anticipa el choque con Ñublense: “Partido muy difícil” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, habló este jueves en la previa del duelo contra Ñublense y confirmó que, para este partido, Clemente Montes no será considerado.

"Clemente no está entrenando a la par de sus compañeros, mientras que Alfred (Canales) y Fernando (Zuqui) sí lo están haciendo. Alfred está mucho mejor, a Fer aún le está faltando ritmo de competencia", señaló el DT argentino en rueda de prensa.

"Lo de Clemente, seguramente se informará bien en un parte médico, pero no está entrenando con normalidad, por eso no es tenido en cuenta en este momento", agregó el entrenador de los "cruzados".

Revisa también:

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad