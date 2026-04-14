ZZ Top anunció su regreso a Chile: conoce la fecha y la venta de entradas

El trío ZZ Top vuelve a Chile y lo hará el próximo 16 de noviembre. “Esa pequeña banda de Texas” ha estado activa durante más de medio siglo, ofreciendo rock, blues y boogie tanto en la carretera como en el estudio a millones de fieles seguidores.

Con una iconografía tan distintiva como su sonido, ZZ Top es sinónimo de barbas, autos hot rod, guitarras giratorias y ese llavero mágico, todos elementos que trascienden geografía e idioma.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para ZZ Top?

La banda norteamericana regresará a nuestro país tras 16 años con su show que se realizará en el Teatro Caupolicán.

La venta de entradas comenzará el próximo 15 de abril con la preventa exclusiva para el FanClub, la cual parte a las 10 de la mañana de dicho día.

La venta general en tanto se realizará el próximo 17 de abril a partir de las 10 de la mañana.

Ambas ventas se realizarán a través del sistema Puntoticket.



