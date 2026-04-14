En la edición de Los Tenores de este martes 14 de abril, nuestros panelistas supieron de la opción de que Paulo Díaz arribe a Colo Colo a mediados de este año, donde Gonzalo Jara entregó su opinión sobre la operación.

Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Víctor Cruces anticiparon la visita de la Universidad Católica a Cruzeiro por la Copa Libertadores y el análisis de Daniel Garnero del presente de los cruzados.

Además, hicieron la previa de la participación de los equipos chilenos en la presente jornada de la Copa Sudamericana, donde O’Higgins visitará a Sao Paulo, Palestino recibirá a Montevideo City Torque y Audax Italiano enfrentará a Vasco da Gama.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 14 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.