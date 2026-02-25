Hace dos semanas, Nikolaos Issaris fue presentado a través de redes sociales como director técnico de General Velásquez. Sin embargo, luego de tres días, el conjunto de Tercera División confirmó la salida anticipada del DT griego.

Todo esto porque el entrenador europeo “poseía licencia ‘UEFA A’ y no ‘UEFA PRO’”, requisito necesario para su homologación requerido por la ANFP.

No obstante, este miércoles por la mañana, Issaris fue visto entrenando por primera vez al equipo de Deportes Linares. Mientras su oficialización aún no se concreta, el griego ya trabaja con el plantel.

La sesión inicial contó con alrededor de 20 futbolistas, entre profesionales y juveniles, y se espera que en los próximos días se concreten nuevas incorporaciones antes del cierre de inscripciones oficiales en la liga.

Además, hay expectativas sobre la homologación de Issaris con la licencia correspondiente para ejercer formalmente como entrenador principal en competencias oficiales.