De la Primera División de Perú a la tercera categoría chilena: el sorprendente fichaje de Santiago City

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue al rojo vivo y dejando movimientos que sorprenden a los hinchas de este deporte.

En este caso, uno de los movimientos más inesperados lo protagonizó Santiago City, que se reforzó con un futbolista proveniente de la Primera División de Perú.

El conjunto de la Segunda División Profesional hizo oficial la contratación del lateral derecho Pablo Cárdenas, quien arriba desde Comerciantes Unidos.

El chileno-peruano regresa al fútbol chileno luego de tres años, tras haber debutado en Cobresal en 2017 y haber defendido esa camiseta hasta 2023.

Luego de un paso bastante positivo por los “mineros”, Cárdenas dio el salto al extranjero para jugar en Cusco FC del fútbol inca, donde incluso fue sondeado en algunas ocasiones para ser citado a la selección peruana.