La millonaria suma que deberá pagar Azul Azul en caso de destituir a “Paqui” Meneghini

El técnico de Universidad de Chile firmó por dos temporadas, pero hay una cláusula en su contrato que podría facilitar su salida si no se dan los resultados.

Damián Riquelme

Universidad de Chile todavía no logra levantar cabeza tras su espantoso comienzo de temporada. En cuatro fechas, el “Romántico Viajero” ha tenido tres empates, una derrota y todavía no conoce las victorias.

Este domingo 1 de marzo, los “azules” se verán las caras con un Colo Colo que logró despegar acumulando tres victorias consecutivas y que ya se instaló en la segunda posición de la tabla.

Este superclásico número 199 es trascendental para el elenco universitario laico, puesto que desde la directiva podrán tomar la decisión sobre la continuidad de Francisco Meneguihi en la banca de la U.

El entrenador trasandino selló un vínculo por dos temporadas con “Azul Azul”, en el que se estipula una remuneración mensual de 53 millones de pesos destinada a él y a su staff. La cifra coincide con lo que recibía Gustavo Álvarez durante su primera temporada al frente de la institución.

De acuerdo a información de La Tercera, en el contrato se estableció una cláusula que permite poner término anticipado al vínculo antes de que se cumplan los dos años pactados, con una indemnización muy inferior al total del acuerdo.

Para que esa condición se active, la directiva debe resolver su salida dentro de los primeros seis meses desde la firma, lo que implicaría cancelar únicamente tres meses de sueldo, equivalentes a $159 millones de pesos chilenos.

Es la opción legal que se contempla en caso que “Paqui” Meneghini no levante cabeza en torno a los resultados y con una agenda compleja, considerando que la U de Chile, tras el Superclásico, jugará ante Palestino por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

