A más de una semana del siniestro: bomberos encuentran un cuerpo en cité afectado por incendio en barrio Brasil

Un cuerpo fue encontrado en el interior de la casona habitacional afectada por el incendio ocurrido la semana pasada en Santiago Centro, durante un operativo de búsqueda y rescate realizado por Bomberos.

El hallazgo se produjo en un cité de tres pisos con 17 habitaciones, ubicado en la intersección de calles Catedral y Ricardo Cumming, donde trabaja el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El inmueble había permanecido con acceso restringido debido a su inestabilidad estructural, que incluyó derrumbes y riesgo de colapso. Recién esta jornada se contaron con condiciones mínimas de seguridad para ingresar y revisar su interior.

El operativo se activó tras una denuncia por presunta desgracia ingresada durante el fin de semana, lo que llevó a la intervención del Ministerio Público, que asumió la coordinación de las diligencias.

En ese contexto, los equipos especializados de Bomberos encontraron el cuerpo de una persona, cuya identidad aún no ha sido determinada, mientras continúan las pericias para establecer las circunstancias del hecho.