“Fui a la cancha a ver qué pasaba”: Jarry da el golpe ante uno de los cabezas de serie del Challenger de Oerias / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras una semana reivindicatoria en el Challenger de Madrid, donde fue semifinalista, Nicolás Jarry se trasladó a Portugal para mantenerse en ese nivel de torneos.

El 155 del mundo quedó sorteado en primera ronda del Challenger de Oerias con el octavo cabeza de serie, Elmer Moller, 129 del ranking ATP.

Jarry se mostró suelto en el primer set, donde se impuso por 6/2, pero el danés recuperó ritmo, llevándose el segundo parcial por 6/3.

Sin embargo, inesperadamente, la cuarta raqueta nacional fue implacable en el set final, donde concretó un 6/0 con el que selló su victoria tras 2 horas y 2 minutos de juego.

“Fue un partido complicado, terminé de Madrid con un dolor en el codo y no sabía si iba a competir. Fui a la cancha a ver qué pasaba y empecé a jugar bien. Él mejoró en el segundo, sin presión juega bien y es difícil de leer. Estoy contento por seguir en mi camino, no haberme puesto a pensar en lo que hacía el otro y pude volver a jugar a un alto nivel”, reconoció Nicolás Jarry tras el partido.

Ahora,el chileno enfrentará, por la segunda ronda de Oerias, al local Jaime Faria, 142° ATP, quien tiene el historial a su favor con una victoria en la qualy de Río de Janeiro este año.

El nacional buscará su revancha contra el luso este jueves, en horario por definir.