Claro Arena es candidato a ser escogido “Estadio del Año” en importante premiación arquitectónica / Diego Martin

La construcción e inauguración del Claro Arena no solo le ha traido réditos deportivos a la UC, recuperando una localía que les permitió clasificarse a la Copa Libertadores este año.

A ello se suman también reconocimientos a nivel internacional por el alto desarrollo urbanístico y arquitectónico del remozado recinto deportivo, tal como lo evidenció su elección como “Edificio del Año” por parte de la revista especializada Archdaily.

Los premios podrían seguir cayendo para el Claro Arena, considerando que el recinto de San Carlos de Apoquindo fue incorporado como candidato a ser escogido el “Estadio del Año”.

Esto en el marco de la elección organizada por el sitio especializado StadiumDB en el cual se desarrolla la mayor votación pública en torno a la arquitectura deportiva.

Este premio se otorga desde 2011 y se escoge cada año entre los estadios recién terminados.

Para escoger al mejor del 2025, el Claro Arena está en una lista que integran 28 recintos deportivos, con la mayoría de candidatos provenientes desde China (11).

La votación pública al “Estadio del Año” está abierta hasta el 9 de marzo y se puede acceder en el siguiente enlace.