;

Claro Arena es candidato a ser escogido “Estadio del Año” en importante premiación arquitectónica

En la competencia desarrollada por StadiumDB, el remozado recinto de la UC compite con otros 27 nuevos recintos inaugurados en 2025.

Carlos Madariaga

Claro Arena es candidato a ser escogido “Estadio del Año” en importante premiación arquitectónica

Claro Arena es candidato a ser escogido “Estadio del Año” en importante premiación arquitectónica / Diego Martin

La construcción e inauguración del Claro Arena no solo le ha traido réditos deportivos a la UC, recuperando una localía que les permitió clasificarse a la Copa Libertadores este año.

A ello se suman también reconocimientos a nivel internacional por el alto desarrollo urbanístico y arquitectónico del remozado recinto deportivo, tal como lo evidenció su elección como “Edificio del Año” por parte de la revista especializada Archdaily.

Revisa también:

ADN

Los premios podrían seguir cayendo para el Claro Arena, considerando que el recinto de San Carlos de Apoquindo fue incorporado como candidato a ser escogido el “Estadio del Año”.

Esto en el marco de la elección organizada por el sitio especializado StadiumDB en el cual se desarrolla la mayor votación pública en torno a la arquitectura deportiva.

Este premio se otorga desde 2011 y se escoge cada año entre los estadios recién terminados.

Para escoger al mejor del 2025, el Claro Arena está en una lista que integran 28 recintos deportivos, con la mayoría de candidatos provenientes desde China (11).

La votación pública al “Estadio del Año” está abierta hasta el 9 de marzo y se puede acceder en el siguiente enlace.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad