Coquimbo Unido vuelve a hacer historia y gana su primera Supercopa Chilena

Coquimbo Unido alargó este domingo la racha invicta de partidos que le permitió no solo ganar el Campeonato Nacional 2025, sino ahora también se quedó con el trofeo de la Supercopa Chilena tras vencer a la UC en el Sausalito de Viña del Mar.

El partido tuvo un primer tiempo irregular, sin que ninguno de los clubes pudiera generarse demasiadas chances claras, aunque con el elenco “pirata” exhibiendo un mayor control de la pelota.

Con los jugadores más pendientes de los truenos y la lluvia que marcaron parte del encuentro, recién pasada la media hora de juego comenzaron a activarse los porteros.

Quien tuvo más acción fue Vicente Bernedo, que a los 32 minutos contuvo un gran cabezazo a contrapie de Francisco Salinas; y en los descuentos del lapso inicial achicó ante la arremetida de Martín Mundaca, que no pudo convertir.

En el segundo lapso, la UC mejoró de manera clara en torno a su juego y se aproximó a la portería de Diego Sánchez, con Clemente Montes y Justo Giani exigiendo al “Mono”, quien supo reaccionar a tiempo.

Fue asi como, más allá de una dinámica mayor al final del encuentro, la Supercopa Chilena se terminó resolviendo a través de los lanzamientos penales tras el 0-0.

En un desempate que se fue alargando, el “Mono” Sánchez logró transformarse en figura al contener los disparos de Diego Corral y Eugenio Mena, que, sumado a un remate elevado de Branco Ampuero, le permitieron a Coquimbo Unido festejar el tiro de Alejandro Camargo con el que sellaron el 8-7 en los penales.

Así las cosas, los aurinegros sumaron la primera Supercopa de su historia, completando el segundo trofeo en Primera División de su historia.