;

VIDEOS. Coquimbo Unido vuelve a hacer historia y gana su primera Supercopa Chilena

En un partido tan cambiante como el clima de este domingo en la zona central, los “piratas” debieron llegar hasta los penales para imponerse a la UC.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido vuelve a hacer historia y gana su primera Supercopa Chilena

Coquimbo Unido vuelve a hacer historia y gana su primera Supercopa Chilena / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido alargó este domingo la racha invicta de partidos que le permitió no solo ganar el Campeonato Nacional 2025, sino ahora también se quedó con el trofeo de la Supercopa Chilena tras vencer a la UC en el Sausalito de Viña del Mar.

El partido tuvo un primer tiempo irregular, sin que ninguno de los clubes pudiera generarse demasiadas chances claras, aunque con el elenco “pirata” exhibiendo un mayor control de la pelota.

Revisa también:

ADN

Con los jugadores más pendientes de los truenos y la lluvia que marcaron parte del encuentro, recién pasada la media hora de juego comenzaron a activarse los porteros.

Quien tuvo más acción fue Vicente Bernedo, que a los 32 minutos contuvo un gran cabezazo a contrapie de Francisco Salinas; y en los descuentos del lapso inicial achicó ante la arremetida de Martín Mundaca, que no pudo convertir.

En el segundo lapso, la UC mejoró de manera clara en torno a su juego y se aproximó a la portería de Diego Sánchez, con Clemente Montes y Justo Giani exigiendo al “Mono”, quien supo reaccionar a tiempo.

Fue asi como, más allá de una dinámica mayor al final del encuentro, la Supercopa Chilena se terminó resolviendo a través de los lanzamientos penales tras el 0-0.

En un desempate que se fue alargando, el “Mono” Sánchez logró transformarse en figura al contener los disparos de Diego Corral y Eugenio Mena, que, sumado a un remate elevado de Branco Ampuero, le permitieron a Coquimbo Unido festejar el tiro de Alejandro Camargo con el que sellaron el 8-7 en los penales.

Así las cosas, los aurinegros sumaron la primera Supercopa de su historia, completando el segundo trofeo en Primera División de su historia.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad