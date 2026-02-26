;

Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: ¿Cuándo vuelve el programa y qué humoristas faltan por presentarse?

El escenario ya recibió el humor de Bombo Fica, Dino Gordillo y Bodoque. Revisa aquí la parrilla completa con los artistas que aún faltan.

Javier Méndez

Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: ¿Cuándo vuelve el programa y qué humoristas faltan por presentarse?

Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: ¿Cuándo vuelve el programa y qué humoristas faltan por presentarse? / Chilevisión

El Festival de Comedia 2026 en Chilevisión aún no termina. Pese a que la última noche de risas fue el lunes 23, con exponentes como Dino Gordillo y Bodoque, todavía quedan humoristas pendientes en la cartelera.

La señal ya confirmó el retorno de su evento en vivo, el cual tendrá un duelo directo por el rating frente al número que preparó el Festival de Viña para su última noche: el Pastor Rocha.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo vuelve Festival de Comedia en Chilevisión? Revisa la parrilla completa

Los espectáculos se reanudan este viernes 27 de febrero en horario prime con de Los Atletas de la Risa, Señor Kampos y Angelo Soul.

El sábado 28 de febrero la parrilla se compone por Mauricio Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy.

La jornada final está pactada para el domingo 1 de marzo con una cartelera un poco más extensa. Ahí se incluirán las actuaciones de Claudio Michaux, Lady Garfia, Diego Urrutia, Lis La Cubana y Gon Trujillo.

¿Un dato curioso? Bodoque se repetira el plato durante la noche de cierre.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad