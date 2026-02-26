Festival de Comedia 2026 en Chilevisión: ¿Cuándo vuelve el programa y qué humoristas faltan por presentarse? / Chilevisión

El Festival de Comedia 2026 en Chilevisión aún no termina. Pese a que la última noche de risas fue el lunes 23, con exponentes como Dino Gordillo y Bodoque, todavía quedan humoristas pendientes en la cartelera.

La señal ya confirmó el retorno de su evento en vivo, el cual tendrá un duelo directo por el rating frente al número que preparó el Festival de Viña para su última noche: el Pastor Rocha.

¿Cuándo vuelve Festival de Comedia en Chilevisión? Revisa la parrilla completa

Los espectáculos se reanudan este viernes 27 de febrero en horario prime con de Los Atletas de la Risa, Señor Kampos y Angelo Soul.

El sábado 28 de febrero la parrilla se compone por Mauricio Palma, Coronel Valverde y Rossy Rossy.

La jornada final está pactada para el domingo 1 de marzo con una cartelera un poco más extensa. Ahí se incluirán las actuaciones de Claudio Michaux, Lady Garfia, Diego Urrutia, Lis La Cubana y Gon Trujillo.

¿Un dato curioso? Bodoque se repetira el plato durante la noche de cierre.