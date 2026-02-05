“Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales”: echan al agua a humorista de Viña 2026

A semanas del Festival de Viña del Mar 2026, una fuerte polémica se instaló en torno al comediante Pastor Rocha, luego de que el pastor evangélico Hugo Albornoz expresara públicamente su rechazo a la rutina del humorista, acusándolo de burlarse de lo sagrado y de traspasar límites éticos.

En conversación con el programa Contigo en la mañana, Albornoz sostuvo que el humor de Rocha no solo apunta a los líderes religiosos, sino que afecta directamente al evangelio.

“Nosotros creemos que él se burla, no solo de los pastores, sino del evangelio en general”, afirmó el líder religioso, agregando que nunca antes habían visto un espectáculo de este tipo en la comedia nacional.

Críticas al humor de Pastor Rocha y acusación por sexualización

Según el pastor denunciante, el comediante ridiculiza prácticas y creencias que consideran sagradas. “Jamás vamos a estar de acuerdo con que se haga chiste con lo sagrado. Él hace ver a los pastores como borrachos, caretas y envueltos en escándalos sexuales”, acusó.

El momento más tenso llegó cuando Albornoz lanzó una denuncia directa: “Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales. No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido”, señaló, cuestionando la falta de límites en la rutina del humorista.

Durante el intercambio, el animador Julio César Rodríguez intentó matizar la crítica, planteando que el humor de Rocha apunta a conductas humanas y no a la fe en sí. Sin embargo, el religioso insistió en que existen registros donde el comediante “se burla de Dios y conversa con Dios”, algo que —según dijo— no puede considerarse humor para la comunidad evangélica.