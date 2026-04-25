“Se hizo un partido chato y el rival con una pelota parada nos abre el juego, pero no tuvimos reacción, no tuvimos nada”
Daniel Garnero, DT de Universidad Católica desmenuzó el clásico universitario que terminó con derrota para su equipo.
09:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Tras la caída ante la U en el clásico universitario, Daniel Garnero fue autocrítico en la conferencia posterior a la derrota 1 a 0 ante la U.
“Durante el juego del primer tiempo, pero no nos resultó (lo planificado). Cuando recuperamos la pelota no éramos agresivos, en los duelos individuales perdimos”, comenzó.
Estas son otras reflexiones del DT cruzado:
“Se hizo un partido chato y el rival con una pelota parada nos abre el juego, pero no tuvimos reacción, no tuvimos nada. En el segundo tiempo el equipo compitió de otra manera. Fuimos a buscar, generamos situaciones, no tuvimos efectivo y terminamos perdiendo el partido, pero lo del segundo tiempo es mucho más lo que veníamos a buscar y lo que pensábamos que teníamos que hacer para ganar el partido”.
Consultado sobre cómo afecta la derrota en lo anímico, Garnero fue directo. “No debería afectar más que estar enojado hasta mañana, dar vuelta a la página y pensar en lo que viene, porque es así. Tenemos una semana donde competimos de visitante en las tres competencias, así que no tenemos tiempo de poder lamentarnos”.
Revisa también:
“Veo que emocionalmente somos inestables. Cuando estamos bien, reaccionamos. Al equipo le tocó arrancar en desventaja muchos partidos y los revirtió. Entonces tenemos reacciones emocionales buenas, pero no las podemos sostener. Hoy era un partido espectacular para emocionalmente estar 10 puntos y el arranque nos costó un montón".
“Nosotros tuvimos situaciones más claras que el gol de ellos y no la pudimos meter. Y supieron administrarlo bien, tienen grandes futbolistas, entraron Assadi, Altamirano, Aránguiz. Es un gran equipo, estoy con la bronca de que le dimos posibilidad a un equipo que juega muy bien. Y si le das posibilidades, lo más factible es que no termine ganando”, remató.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.