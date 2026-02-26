Dueño de Mega también entregó tajante opinión por corte de Asskha Sumathra en Viña 2026: ¿Qué dijo?

El abrupto cierre de la rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a encender la conversación en redes y en la propia Quinta Vergara.

De hecho, el mar de pifias se sintió hasta en la conferencia de prensa posterior. La petición era simple: que la comediante volviera al escenario para cerrar el show como era debido.

Mientras parte del público acusó un “corte” y apuntó a una posible censura, desde la organización salieron a descartar esa tesis con una explicación centrada en los tiempos pactados.

Según el director ejecutivo del certamen, Daniel Merino, eran 50 minutos y se cumplieron como era debido.

La postura de Carlos Heller sobre el supuesto “corte” de la comediante en Viña 2026

Con el debate instalado, la discusión escaló hasta el directorio de Megamedia. Carlos Heller, dueño del holding y presidente de su directorio habló.

En diálogo con BioBio descartó que se haya interrumpido la presentación.

“Para nada, no, si era la rutina que tenía. Lo dijo en la conferencia de prensa. Está todo bien, todo perfecto”, señaló de forma acotada.

“Me pasa que quería terminar, o sea despedirme. Pero, también existen tiempo y no los manejo yo”, dijo la artista el jueves por la mañana en el programa Con Gusto a Viña.

“Sí, me hubiera gustado decir: ‘chao, chiquillas’ (...) tenía más (chistes)”, admitió.