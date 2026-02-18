La dura pérdida que enfrenta Claudio Michaux: “Gracias por amarme tanto; te voy a extrañar toda la vida”

Durante la tarde de este miércoles, Claudio Michaux utilizó sus redes sociales para entregar una sensible noticia.

En una emotiva publicación, el humorista dio a conocer el fallecimiento de su madre.

“Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, mamá”, escribió Claudio Michaux, junto con diversas fotografías junto a ella.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de aliento y de apoyo hacia el humorista.

Michaux recurrentemente recordaba y le dedicaba publicaciones en sus diferentes cuentas de redes sociales a su madre e incluso la hacía parte de sus rutinas en los diferentes festivales en los que participaba.