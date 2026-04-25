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“Los amigos se respetan, no se venden por un reel, sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida”

Antonella Ríos se sinceró tras su inesperada salida de la pantalla y apuntó a un culpable.

Sebastián Escares

“Los amigos se respetan, no se venden por un reel, sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida”

La relación profesional y de amistad entre Antonella Ríos y Sergio rojas se quebró por completo. Todo esto, se produjo luego de que la actriz fuese despedida de Zona Latina, cuyo principal proyecto era Que te lo digo, precisamente con Sergio Rojas.

Ríos fue despedida tras volver de una licencia médica. No obstante, la actriz de 51 años reveló en Primer Plano que hubo una especie de plan por parte de Rojas para sacarla de la pantalla.

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Tras la emisión del programa, Rojas utilizó sus redes sociales para responder categóricamente a los dichos de la actriz.

“Yo soy malo y el pololito no paga la pensión”, publicó en una historia de Instagram el comunicador, la cual eliminó a los minutos después de haberla publicado.

La respuesta de Antonella Ríos

Luego de la declaración de su excompañero de trabajo, Antonella Ríos utilizó la misma red social para responder a los cuestionamientos. “Sergio Rojas me expusiste y me vendiste primero. Me trataste como loca, hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento falso que eres mi amigo”, partió señalando.

Tras ello, mencionó: “Los amigos se respetan, no se venden por un reel. Sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida. Tóxico, malo y manipulador”.

“Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres”, continuó. Además, lanzó: “¿Dónde está la plata del sur?“.

Por último, finalizó su mensaje mencionando que “quería seguir en mi puesto y tú hiciste todo para cagarme ‘amigo’”. Tras haber subido la historia, Antonella Ríos decidió eliminarla minutos más tarde.

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