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“Ganar un clásico es una alegría, pero...”: las cuentas alegres de Gago tras vencer a la UC

“Que le dé la sensación a la hinchada de que este equipo va a dejar todo por este escudo”, afirmó el DT de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Gago se estrenó en los Clásicos Universitarios con un sólido triunfo ante Universidad Católica. El entrenador de la U valoró el trabajo de sus dirigidos en el Estadio Nacional y destacó los rendimientos de Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero.

Los chicos se enteraron hoy de que iban a jugar. Todos se preparan por igual durante la semana, sabiendo que es un clásico y que pueden tener su oportunidad. A partir de eso surge la competencia interna que busco”, comenzó señalando el argentino sobre los jóvenes que fueron titulares: Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera.

“Ganar un clásico es una alegría, pero lo que más satisfacción me da es que los chicos lo disfrutaron muchísimo. Que le dé la sensación a la hinchada de que este equipo va a dejar todo por este escudo”, agregó.

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Al ser consultado por el regreso del “Príncipe”, afirmó: “Charles es muy importante. Lo necesitamos en los entrenamientos, que empiece a tomar ritmo futbolístico, y a partir de eso sabemos lo que significa. Después veremos en qué posición lo utilizaremos”.

Gago también confirmó que Eduardo Vargas salió de la citación un par de horas antes del partido. “Lo esperé hasta el último momento y tomé la decisión hoy al mediodía de que no iba a estar en el banco”, aseguró.

“Juan Martín es un jugador que tiene confianza. Obviamente necesita de jugadores que lo asistan y las rachas hay que cortarlas. Fue un buen momento para él, hizo un gran partido y me pone muy contento”, cerró el DT azul sobre el renacer del “Gato”.

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