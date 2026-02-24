;

“Me estoy metiendo en un problema”: el feroz ninguneo de Julio César Rodríguez al Festival de Viña en medio de stand up

El animador lanzó un par de dardos al evento viñamarino en medio del Festival de Comedia de Chilevisión.

Sebastián Escares

“Me estoy metiendo en un problema”: el feroz ninguneo de Julio César Rodríguez al Festival de Viña en medio de stand up

La guerra por el rating en las noches continúa entre el Festival de Viña 2026 y el Festival de Comedia de Chilevisión, espacio que ha contado con la presencia de diversos humoristas.

En medio de la disputa, Julio César Rodríguez fue el encargado de abrir el evento de CHV durante la noche de este lunes 23 de febrero, en donde aprovechó de lanzar algunas indirectas al Festival de Viña.

“Si en algo ayer le ganamos a Viña y le sacamos la cresta es en el público. El mejor público de la televisión chilena”, partió mencionando el animador en el escenario.

Sin embargo, las indirectas no quedaron ahí. “El público de Viña es fome, es muy cara la entrada. Se veía pelado, no había nadie, en cambio aquí se pelearon los asientos”, sostuvo.

Momentos después, Rodríguez lanzó: “Ayer llegué a mi casa tarde, a las tres de la mañana y tengo un perro chico que me mordió la pata. Mi perro chico, es choro, se llama Merino”, haciendo una supuesta alusión al director ejecutivo de Viña, Daniel Merino.

Tras ello, dijo que “me estoy metiendo en un problema entre ejecutivos. Tengo un perro chico que se llama Merino y es muy bizarro, es súper bizarro, es mi perro chico. Oye me mordió la pata, estaba enrabiado, le quitamos cualquier gente”.

“No quiero seguir porque los humoristas son otros”, cerró el animador, para darle el pase a los humoristas que se presentaron durante la noche de este lunes.

