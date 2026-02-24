;

“¿Se han fijado que la gente está delicada?”: Dino Gordillo volvió a la TV tras polémica por beso a niña (y así fue su rutina)

Revisa aquí el show completo del humorista en el Festival de Comedia 2026.

Javier Méndez

El lunes por la noche Dino Gordillo volvió a la televisión para participar en el Festival de Comedia 2026 en Chilevisión, la competencia prime que armó el canal para enfrentar al Festival de Viña en Mega.

Se trata de la primera presentación en la pantalla chica desde que protagonizó un confuso incidente en Villa Alegre, donde testigos lo acusaron de besar a una niña menor de edad en la boca en medio de la correspondiente premiación.

“Ahora viene toda la categoría y toda la clase de un hombre que lleva más de treinta años de trayectoria”, lo presentó Julio César Rodríguez. El público comenzó a corear: ¡Dino!, ¡Dino!, ¡Dino!. “El rey del remate inesperado”, añadió JC.

Tras saludar, Gordillo lanzó su primera broma. “¿Se han fijado que últimamente la gente está media delicada? No puedes contar chistes de muertos, porque va a venir la federación de cadáveres a hacer una protesta. Alegan por todo", dijo.

“Cuenta un chiste repetido y te pifian, ¿han cachado eso? Pero viene Raphael y canta las canciones del año de la corneta y todos dicen: ‘Pu... canta igual’“, sumó.

Durante el show, compuesto por una retahíla de chistes cortos, no hubo ninguna referencia a lo ocurrido en la Región del Maule y conectó bien con la acotada audiencia de Machasa.

Hubo bromas sobre animalistas, acoso sexual, hijos y extranjeros. Revisa a continuación la rutina completa:

