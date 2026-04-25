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“Vaya noche...”: Donald Trump confirma detención tras ser evacuado de emergencia desde cena en Washington

El mandatario destacó la acción del Servicio Secreto y aseguró que el atacante fue detenido.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Kevin Mazur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la evacuación de emergencia registrada durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, episodio que generó momentos de tensión y que fue captado en video mientras los asistentes buscaban resguardo bajo sus mesas.

A través de su red Truth Social, el mandatario destacó el actuar de los equipos de seguridad y confirmó que una persona fue detenida tras el incidente.

“El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido”, señaló, entregando los primeros antecedentes oficiales sobre lo ocurrido.

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En el mismo mensaje, Trump aseguró que sugirió continuar con la actividad pese a lo sucedido. “He recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero estaremos completamente guiados por las autoridades. Ellos tomarán una decisión en breve”, afirmó, dejando en manos de los organismos de seguridad la eventual reanudación del evento.

El episodio ocurrió en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la tradicional gala que reúne a autoridades, periodistas y figuras públicas, incluyendo a la primera dama Melania Trump.

El propio mandatario advirtió que, independiente de la decisión final, la jornada “será muy distinta a lo planeado”, en medio de una investigación que continúa en desarrollo.

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