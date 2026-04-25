ADN>deportes/futbol>NacionalVIDEO. No se vio por TV: la inusual provocación que los hinchas de la U prepararon en el Clásico UniversitarioDesde un punto del Estadio Nacional, los fanáticos azules se pusieron de acuerdo para lanzar a la cancha decenas de peluches que no gustarán nada a los seguidores de la UC.Javier Catalán25/04/2026 - 21:51 h CLT MásU. de ChileClub Universidad CatólicaClásicos fútbolLiga chilenaFútbolContenido patrocinadoPodcasts recomendadosVer todosPlayLos Tenores analizan todo lo relacionado a la salida de Michael Clark de la presidencia de la UEl viernes - 01:19:59SuscríbetePlaySemana clave: 40 medidas del Plan de Reconstrucción de Kast, expulsión de migrantes, y más20/04/26 - 05:10SuscríbetePlayANATEL y Ley Miscelánea: "Es legalizar que usen contenidos sin permiso"El viernes - 15:53SuscríbetePlayLa carrera espacial de Chile: ¿Cuándo tendremos un astronauta?21/04/26 - 33:30Suscríbete