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VIDEO. No se vio por TV: la inusual provocación que los hinchas de la U prepararon en el Clásico Universitario

Desde un punto del Estadio Nacional, los fanáticos azules se pusieron de acuerdo para lanzar a la cancha decenas de peluches que no gustarán nada a los seguidores de la UC.

Javier Catalán

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