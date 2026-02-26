;

Asskha Sumathra se confiesa tras escándalo en el Festival de Viña 2026: “Me hubiera gustado decir...”

La comediante protagonizó un agridulce espectáculo en la Quinta Vergara. “Siento que la gente ve que el problema es que no me despedí”, comentó.

Javier Méndez

Asskha Sumathra se confiesa tras escándalo en el Festival de Viña 2026: “Me hubiera gustado decir...”

Asskha Sumathra tuvo un accidentado paso por el Festival de Viña 2026. Pese a que se llevó las dos gaviotas y el cariño del público, el abrupto corte de los animadores pasó a ser tema obligado en las últimas horas.

En su conferencia de prensa, bajó la intensidad de la polémica y aseguró, de paso, que no se le había olvidado el libreto, pese a que existieron varias pausas en la rutina.

Durante la mañana del jueves, y con una alta expectativa, habló con el programa Con Gusto a Viña de Mega. Ahí, con un poco más de calma se sinceró y analizó la actuación en la Quinta Vergara.

Me pasa que quería terminar, o sea despedirme. Pero, también existen tiempo y no los manejo yo”, sostuvo, siguiendo el mismo tono de su conferencia de prensa brindada en la madrugada.

Revisa también:

ADN

Sí, me hubiera gustado decir: ‘chao, chiquillas’, no sé, ‘nos vemos’ (...) tenía más (chistes), pero no lo manejo yo”, insistió la transformista.

Siento que la gente ve que el problema es que no me despedí. Se ve el gesto, tengo el micrófono y no alcanzo a decir nada. Pero, tampoco pasa por la Karen o el Rafa”, explicó.

Hay una edición, hay una persona que dirige esto y ahí es otra cosa. Tampoco es malo; mi personaje como transformista es hablar, decir y no terminar nada”, afirmó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad