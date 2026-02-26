Asskha Sumathra se confiesa tras escándalo en el Festival de Viña 2026: “Me hubiera gustado decir...”

Asskha Sumathra tuvo un accidentado paso por el Festival de Viña 2026. Pese a que se llevó las dos gaviotas y el cariño del público, el abrupto corte de los animadores pasó a ser tema obligado en las últimas horas.

En su conferencia de prensa, bajó la intensidad de la polémica y aseguró, de paso, que no se le había olvidado el libreto, pese a que existieron varias pausas en la rutina.

Durante la mañana del jueves, y con una alta expectativa, habló con el programa Con Gusto a Viña de Mega. Ahí, con un poco más de calma se sinceró y analizó la actuación en la Quinta Vergara.

“Me pasa que quería terminar, o sea despedirme. Pero, también existen tiempo y no los manejo yo”, sostuvo, siguiendo el mismo tono de su conferencia de prensa brindada en la madrugada.

“Sí, me hubiera gustado decir: ‘chao, chiquillas’, no sé, ‘nos vemos’ (...) tenía más (chistes), pero no lo manejo yo”, insistió la transformista.

“Siento que la gente ve que el problema es que no me despedí. Se ve el gesto, tengo el micrófono y no alcanzo a decir nada. Pero, tampoco pasa por la Karen o el Rafa”, explicó.

“Hay una edición, hay una persona que dirige esto y ahí es otra cosa. Tampoco es malo; mi personaje como transformista es hablar, decir y no terminar nada”, afirmó.