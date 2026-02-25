La millonaria oferta que Erick Pulgar rechazó de un club de Qatar: iba a ganar tres veces más que Flamengo / MAURO PIMENTEL

Erick Pulgar cerró un 2025 de ensueño ganando los tres torneos más importantes de Brasil y a nivel internacional, la Copa Libertadores. Título que le valió para integrar el 11 ideal de América, consagrándose de esta manera como una pieza clave en el mediocampo del Flamengo.

En el último mercado de fichajes, el ex Universidad Católica fue tentado por un club de Qatar, país que está creando un proyecto futbolístico parecido al de Arabia Saudita y que ya cuenta con figuras como Roberto Firmino, Marco Verratti, Aleksandar Mitrovic y Presnel Kimpembe.

Según información de La Tercera, Erick Pulgar recibió, en enero pasado, una tentadora oferta desde Qatar, por un sueldo de 10 millones de dólares al año, monto que triplica el salario que hoy gana en Flamengo (cerca de 3 millones).

Sin embargo, el antofagastino rechazó la propuesta y decidió seguir en Brasil, en donde tiene contrato vigente hasta finales de 2027.