VIDEO. Presidente de la FIFA ratifica la continuidad de México como sede del Mundial tras episodios de violencia

“Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, aseguró Gianni Infantino.

El pasado domingo, el gobierno de México confirmó la muerte de “El Mencho”, considerado por años como el líder criminal más poderoso del país. Este incidente ha generado una ola de revolución y violencia en el país, razón que ha causado incertidumbre sobre la realización de la Copa del Mundo en tierras mexicanas.

En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que estaban todas las garantías para recibir el Mundial a falta de cuatro meses para que empiece el torneo. “No hay ningún peligro”, sostuvo.

Otro que también se sumó a entregar esta tranquilidad fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días. Pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, indicó el dirigente italo-suizo este martes, en una conferencia que dio en Colombia.

“Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades, que van a asegurar el orden y la seguridad”, agregó Infantino.

“De mi parte y de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta. Estamos en contacto regular con la Presidencia y las autoridades, y seguimos la situación. El Mundial va a ser una fiesta increíble”, concluyó el mandamás del fútbol mundial.

