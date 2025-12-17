Nicolás Peric y Jorge Garcés protagonizaron un tenso momento en el programa “F Show” de ESPN, este martes.

El entrenador fue contactado para recordar un hecho que ocurrió hace 19 años: el polémico partido entre O’Higgins y Audax Italiano por las semifinales del Clausura 2006. En aquel duelo, Garces era el DT de los celestes y Peric era el arquero de los itálicos.

En dicho encuentro, O’Higgins se vio perjudicado por los errores arbitrables del fallecido Rubén Selmán, quien le anuló dos goles al cuadro rancagüino. La llave terminó 6-5 a favor de Audax, que avanzó a la final y se enfrentó con Colo Colo.

“Después de 19 años, que digas que el partido estaba arreglado...”

Jorge Garcés lamentó lo que sucedió en aquella definición ante Audax Italiano y lanzó una acusación. “Fue el partido más ingrato que hubo, yo diría, en el fútbol chileno, por no llamarle de otra forma, porque después un dirigente de Audax me corroboró que estaba todo definido antes de jugar el partido”, aseguró.

“Al término del partido, me acuerdo que nos abrazamos con Nico y me dijiste ‘te robaron, profe’”, le dijo el “Peineta” a Nicolás Peric.

Sin embargo, el exportero no se tomó bien las palabras del entrenador. “Yo no reconocí nada, Jorge... No me acuerdo, te digo la verdad. Tampoco quiero que tú vengas acá y digas que Audax no merecía ganar. Dices que el partido estaba arreglado, pero yo me jugué la vida, tú te jugaste la vida, cada uno defiende lo suyo, Jorge”, comentó Peric, visiblemente molesto.

En la misma línea, agregó: “Después de 19 años que digas, que el partido estaba arreglado, me parece nada que ver. Ya está. Nosotros te llamamos para hacer algo más entretenido y tú estás juzgando todo... La verdad que no tiene mucho sentido”.

Garcés, manteniendo la calma, respondió: “Ustedes me llamaron para recordar la fecha… Yo no estoy juzgando ni buscando culpables, Nico, te estoy diciendo las cosas que pasaron. Tú dices que no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo”.

“Tampoco tengo que darte la razón porque tú te acuerdes... Es tú percepción, la mía es otra. A mí me parece que Audax tenía un muy buen equipo, nosotros buscamos esa clasificación. Clasificó uno, el otro quedó afuera, pero los jugadores son sagrados, Jorge, no se tocan”, contestó el “Nico”.

