Pellegrini lamenta el presente de Alexis en el Sevilla: “Desgraciadamente las lesiones perjudicaron su rendimiento”

El DT del Real Betis se verá las caras con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este fin de semana en La Liga española.

Este domingo 1 de marzo, el Real Betis de Manuel Pellegrini chocará contra el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por la fecha 26 de La Liga española.

En la antesala de este derbi sevillano, Pellegrini conversó con AS y analizó el difícil presente que atraviesa Alexis, quien se está llenando de críticas en España por el bajo nivel mostrado en los últimos partidos.

“Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento. Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol”, señaló el técnico chileno.

Además, el “Ingeniero” tuvo palabras de elogios para Suazo. “Gabriel ha caído muy bien en Sevilla y ha jugado una buena cantidad de partidos. Es un jugador de mucho carácter, le entrega bastante a su equipo en lo ofensivo y no es fácil superarlo en ese sector. Nosotros tenemos ahí a Antony, así que ya veremos cuál de los dos gana el día domingo”, comentó.

Por último, Manuel Pellegrini aseguró que, más allá del mal momento que vive el Sevilla, las cosas pueden cambiar en la cancha y más aún cuando se trata de un derbi. “Esto es cambiante, los momentos en que llegan los equipos son importantes, pero cuando rueda el balón, el derbi hay que jugarlo con pasión, con la mente fría y con el corazón caliente. En esta ciudad la rivalidad es muy fuerte”, concluyó.


