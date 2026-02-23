;

“Lo hizo absolutamente todo mal”: medio español destroza a Alexis Sánchez por su bajo rendimiento en Sevilla

El chileno es uno de los apuntados ante la mala temporada del equipo de “Nervión”.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Angel Martinez

El Sevilla está transitando una de las temporadas con el peor rendimiento de los últimos años. De esta manera, el técnico Matías Almeyda y Alexis Sánchez asoman como los principales apuntados de este bajo desempeño.

Este domingo, pese a la victoria por la cuenta mínima frente al Getafe, la cual les da un respiro en la lucha por el descenso y les permite escalar un par de puestos en la tabla, el chileno se llenó de críticas de los “sevillistas”.

Revisa también:

ADN

Mientras Gabriel Suazo volvió a aparecer desde el arranque, el bicampeón de América sigue relegado a un rol secundario en ofensiva, limitado a ser opción desde la banca. Incluso, en la consideración de Matías Almeyda, su presencia parece hoy más útil para enfriar el trámite del partido que para aportar un impacto ofensivo como revulsivo en los minutos finales.

El “Niño Maravilla” ingresó al minuto 80 para intentar ayudar al equipo. Sin embargo, los medios españoles criticaron duramente al “tocopillano”.

Diario de Sevilla comentó que “el ingreso de Alexis Sánchez le sentó muy mal al Sevilla, que dio dos pasos atrás. Pareció como si de repente se esfumara la ventaja numérica (...) Por poco lo arruina”.

Cada vez juega menos, es cierto, pero es que no se gana ni siquiera esas cortas intervenciones. Salió en el minuto 80 por Maupay y lo hizo absolutamente todo mal, incluso en algunas contras en las que los sevillistas iban tres contra uno con todo a favor para sentenciar”, agregaron en el sitio español.

Los “Blaquirrojos” vuelven a la cancha este domingo 1 de marzo para visitar al Real Betis de Manuel Pellegrini en el Benito Villamarín, en lo que será una nueva edición del Derbi de Sevilla.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad