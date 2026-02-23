“Lo hizo absolutamente todo mal”: medio español destroza a Alexis Sánchez por su bajo rendimiento en Sevilla

El Sevilla está transitando una de las temporadas con el peor rendimiento de los últimos años. De esta manera, el técnico Matías Almeyda y Alexis Sánchez asoman como los principales apuntados de este bajo desempeño.

Este domingo, pese a la victoria por la cuenta mínima frente al Getafe, la cual les da un respiro en la lucha por el descenso y les permite escalar un par de puestos en la tabla, el chileno se llenó de críticas de los “sevillistas”.

Mientras Gabriel Suazo volvió a aparecer desde el arranque, el bicampeón de América sigue relegado a un rol secundario en ofensiva, limitado a ser opción desde la banca. Incluso, en la consideración de Matías Almeyda, su presencia parece hoy más útil para enfriar el trámite del partido que para aportar un impacto ofensivo como revulsivo en los minutos finales.

El “Niño Maravilla” ingresó al minuto 80 para intentar ayudar al equipo. Sin embargo, los medios españoles criticaron duramente al “tocopillano”.

Diario de Sevilla comentó que “el ingreso de Alexis Sánchez le sentó muy mal al Sevilla, que dio dos pasos atrás. Pareció como si de repente se esfumara la ventaja numérica (...) Por poco lo arruina”.

“Cada vez juega menos, es cierto, pero es que no se gana ni siquiera esas cortas intervenciones. Salió en el minuto 80 por Maupay y lo hizo absolutamente todo mal, incluso en algunas contras en las que los sevillistas iban tres contra uno con todo a favor para sentenciar”, agregaron en el sitio español.

Los “Blaquirrojos” vuelven a la cancha este domingo 1 de marzo para visitar al Real Betis de Manuel Pellegrini en el Benito Villamarín, en lo que será una nueva edición del Derbi de Sevilla.