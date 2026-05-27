Resultados del Kino de $9.500 millones: números ganadores del sorteo 3232 del miércoles 27 de mayo
Revisa los números ganadores del pozo de 9.500 millones de pesos que repartió este miércoles la Lotería de Concepción.
Este miércoles 27 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.
El sorteo número 3232 del Kino repartió $9.500 millones de pesos, un pozo que desde Lotería de Concepción catalogó como “Hiper acumulado” y que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $4.460 millones
- Rekino: $40 millones
- Requete Kino: $1.720 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a 30.000.000
- Bono de 20.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 1 viaje Madre- Hijo(a) al Caribe, o su equivalente a $4,5 millones
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3232 del Kino
- Kino: 10, 9, 12, 21, 6, 13, 17, 5, 7, 18, 14, 16, 1, 24
- Rekino: 15, 4, 12, 9, 2, 14, 16, 6, 10, 22, 24, 23, 25, 7
- Requete Kino: 14, 10, 23, 20, 16, 6, 17, 1, 12, 19, 18, 7, 8, 5
- Chao Jefe $2.000.000: 17, 22, 12, 11, 13, 24, 20, 1, 25, 7, 8, 16, 6, 3
- Chao Jefe $3.000.000: 23, 5, 17, 4, 10, 9, 22, 11, 18, 14, 2, 12, 24, 19
- Súper Combo Marraqueta: 6, 16, 3, 9, 21, 11, 23, 2, 7, 10, 22, 5 , 13, 12
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 2, 3, 1, 22, 4, 11, 15, 8, 12, 20, 5, 18, 19, 13
- Premios Especiales por 20 millones: 16, 12, 6, 25, 23, 1, 15, 9, 8, 7, 18, 2, 11, 3
El sorteo número 3230 del Kino repartió $10.300 millones de pesos, el monto más alto en la historia de este juego de azar y que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.