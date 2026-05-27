Resultados del Kino de $9.500 millones: números ganadores del sorteo 3232 del miércoles 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.

El sorteo número 3232 del Kino repartió $9.500 millones de pesos, un pozo que desde Lotería de Concepción catalogó como “Hiper acumulado” y que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Kino: $4.460 millones

$4.460 millones Rekino: $40 millones

$40 millones Requete Kino: $1.720 millones

$1.720 millones Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones

$1.200 millones Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones

$1.080 millones Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones

$1.000 millones 1 Casa



1 SUV



Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable



1 viaje

En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a 30.000.000



Bono de 20.000.000

Por último, el premio al número de cartón:

1 viaje Madre- Hijo(a) al Caribe, o su equivalente a $4,5 millones

Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3232 del Kino

Kino: 10, 9, 12, 21, 6, 13, 17, 5, 7, 18, 14, 16, 1, 24

10, 9, 12, 21, 6, 13, 17, 5, 7, 18, 14, 16, 1, 24 Rekino : 15, 4, 12, 9, 2, 14, 16, 6, 10, 22, 24, 23, 25, 7

15, 4, 12, 9, 2, 14, 16, 6, 10, 22, 24, 23, 25, 7 Requete Kino : 14, 10, 23, 20, 16, 6, 17, 1, 12, 19, 18, 7, 8, 5

14, 10, 23, 20, 16, 6, 17, 1, 12, 19, 18, 7, 8, 5 Chao Jefe $2.000.000 : 17, 22, 12, 11, 13, 24, 20, 1, 25, 7, 8, 16, 6, 3

17, 22, 12, 11, 13, 24, 20, 1, 25, 7, 8, 16, 6, 3 Chao Jefe $3.000.000 : 23, 5, 17, 4, 10, 9, 22, 11, 18, 14, 2, 12, 24, 19

23, 5, 17, 4, 10, 9, 22, 11, 18, 14, 2, 12, 24, 19 Súper Combo Marraqueta : 6, 16, 3, 9, 21, 11, 23, 2, 7, 10, 22, 5 , 13, 12

6, 16, 3, 9, 21, 11, 23, 2, 7, 10, 22, 5 , 13, 12 Premios Especiales por una Mitsubishi L200 : 2, 3, 1, 22, 4, 11, 15, 8, 12, 20, 5, 18, 19, 13

2, 3, 1, 22, 4, 11, 15, 8, 12, 20, 5, 18, 19, 13 Premios Especiales por 20 millones: 16, 12, 6, 25, 23, 1, 15, 9, 8, 7, 18, 2, 11, 3

El sorteo número 3230 del Kino repartió $10.300 millones de pesos, el monto más alto en la historia de este juego de azar y que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.