La Roja anuncia amistoso de lujo contra Portugal: fecha confirmada

El partido se llevará a cabo en tierras portuguesas.

Daniel Ramírez

La Roja anuncia amistoso de lujo contra Portugal: fecha confirmada

Este miércoles, a través de sus redes sociales, la selección chilena anunció que jugará un amistoso ante Portugal, en el marco de la fecha FIFA de junio.

Según informó La Roja, este partido se llevará a cabo el próximo 6 de junio en tierras portuguesas. El estadio aún no está confirmado.

Vale recordar que Chile disputará dos amistosos antes de medirse con Portugal. En marzo, el combinado nacional enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

De esta manera, el calendario 2026 de la selección chilena va tomando forma en un año donde La Roja solo jugará duelos amistosos, ya que no clasificó al Mundial de Norteamérica.

