Programación Champions League: dónde y cuándo se jugará la vuelta de los playoffs

El martes y miércoles de la semana pasada, se disputó la ida de los playoffs de la Champions League, todo esto para conocer a los ocho equipos que completarán el cuadro de octavos de final.

Aquella jornada estuvo marcada por las derrotas del Inter de Milán contra Bodo/Glimt por 3-1 y de la Juventus con Galatasaray por 5-2. Ahora, ambos conjuntos tendrán que dar vuelta la serie para avanzar.

En la ida, Atlético de Madrid igualó 3-3 con el Brujas, mientras que Real Madrid ganó por la mínima frente al Benfica y PSG superó 3-2 a Mónaco; de esta manera, estos cruces continúan abiertos.

La programación de la vuelta de los playoffs de la Champions League

Martes 24 de febrero

14:45 | Atlético Madrid vs. Club Brujas | Estadio Cívitas Metropolitano

17:00 | Bayer Leverkusen vs. Olympiacos | BayArena

17:00 | Inter de Milán vs. Bodo/Glimt | Giuseppe Meazza

17:00 | Newcastle vs. Qarabag | St. James’ Park

Miércoles 25 de febrero

14:45 | Atalanta vs. Borussia Dortmund | Gewiss Stadium

17:00 | Juventus vs. Galatasaray | Allianz Stadium

17:00 | Paris Saint-Germain vs. Monaco | Parque de los Príncipes

17:00 | Real Madrid vs. Benfica | Santiago Bernabéu