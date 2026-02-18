Este martes y miércoles volvió la Champions League, la cual busca a los próximos ocho equipos para completar los octavos de final. Es el caso del Inter de Milán y el Bodo/Glimt, que quedaron en la posición número 10 y 23 de la tabla clasificatoria, respectivamente, debiendo disputar los playoffs.

El encuentro de ida fue disputado en Noruega, en donde los locales se pusieron en ventaja al minuto 20 con gol de Sondre Brunstad.

Sin embargo, los italianos empataron la contienda 10 minutos después con gol de Francesco Pio Esposito. Pero aquello no quedó ahí, pues el modesto club noruego siguió atacando con gran intensidad.

Fue tan así que en el segundo tiempo se llevaron el partido con goles de Jens Petter Hauge al minuto 61; y tres minutos después, sellaron el encuentro con el tanto de Kasper Høgh.

De esta manera el Bodo/Glimt terminó ganando la ida de local por 3-1. No obstante, la vuelta será el 24 de febrero en el Giuseppe Meazza, instancia en donde los entrenados por Cristian Chivu buscarán mantenerse en carrera.