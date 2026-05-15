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SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 6,6 registrado en Japón

Desde el organismo entregaron más detalles de este movimiento telúrico.

Juan Castillo

Tsunami en Chile

Tsunami en Chile

Durante este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpred) informó de un temblor registrado en Japón.

Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 6,6, mientras que su epicentro se ubicó a 422 km al noreste de Tokio, en pleno océano.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo, magnitud 6.6 a 422 km al NE de Tokio, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

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