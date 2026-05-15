SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 6,6 registrado en Japón

Durante este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpred) informó de un temblor registrado en Japón.

Según detalló el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 6,6, mientras que su epicentro se ubicó a 422 km al noreste de Tokio, en pleno océano.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que sismo, magnitud 6.6 a 422 km al NE de Tokio, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.