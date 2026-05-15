Nuevo ataque incendiario en la macrozona sur: desconocidos queman vivienda en Contulmo

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Un nuevo ataque incendiario se registró en la macrozona sur, esta vez en la región del Biobío.

Esto ya que desconocidos destruyeron un inmueble ubicado en el sector de la ex Estación de Lanalhue, en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los sujetos fuego a una vivienda situada en las cercanías del kilómetro 42 de la ruta P-60-R, vía que conecta las comunas de Cañete y Contulmo.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas producto del hecho.

Hallan lienzo reivindicatorio

En el sitio del suceso fue encontrado un lienzo reivindicatorio que exige la libertad de los autodenominados “presos políticos mapuches” vinculados a los casos Grollmus y Los Ríos, ataques ocurridos en la provincia de Arauco y que mantienen a una veintena de personas detenidas.

Según la información preliminar, la mayoría de los detenidos en esas causas serían integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche.

Tras la emergencia, al lugar concurrió Bomberos de Contulmo, además de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros y efectivos de JEDENA de la Armada, considerando las condiciones de seguridad en la macrozona sur.

El nuevo hecho vuelve a tensionar la situación de seguridad en la provincia de Arauco, una zona donde se han registrado diversos ataques incendiarios durante los últimos años.