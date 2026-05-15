;

Nuevo ataque incendiario en la macrozona sur: desconocidos queman vivienda en Contulmo

En el lugar se halló un lienzo por los casos Grollmus y Los Ríos. PDI, Carabineros y Armada realizan diligencias en la zona

Juan Castillo

Nicolás Medina

Nuevo ataque incendiario en la macrozona sur: desconocidos queman vivienda en Contulmo

Nuevo ataque incendiario en la macrozona sur: desconocidos queman vivienda en Contulmo

00:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un nuevo ataque incendiario se registró en la macrozona sur, esta vez en la región del Biobío.

Esto ya que desconocidos destruyeron un inmueble ubicado en el sector de la ex Estación de Lanalhue, en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los sujetos fuego a una vivienda situada en las cercanías del kilómetro 42 de la ruta P-60-R, vía que conecta las comunas de Cañete y Contulmo.

Revisa también:

ADN

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas producto del hecho.

Hallan lienzo reivindicatorio

En el sitio del suceso fue encontrado un lienzo reivindicatorio que exige la libertad de los autodenominados “presos políticos mapuches” vinculados a los casos Grollmus y Los Ríos, ataques ocurridos en la provincia de Arauco y que mantienen a una veintena de personas detenidas.

Según la información preliminar, la mayoría de los detenidos en esas causas serían integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche.

Tras la emergencia, al lugar concurrió Bomberos de Contulmo, además de personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros y efectivos de JEDENA de la Armada, considerando las condiciones de seguridad en la macrozona sur.

El nuevo hecho vuelve a tensionar la situación de seguridad en la provincia de Arauco, una zona donde se han registrado diversos ataques incendiarios durante los últimos años.

ADN

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad