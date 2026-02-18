;

VIDEOS. El Atlético no aprende en Champions: desperdicia su ventaja ante el Brujas y se jugará todo en la vuelta de los playoffs

Los del “Cholo” Simeone llegaron a tener una ventaja de 2-0, pero no pudieron mantenerla ante los envíones del club belga.

Este miércoles se cerraron los partidos de ida de los playoffs previos a los octavos de final de la Champions League, donde el Atlético de Madrid volvió a sufrir con su “maldición” en el torneo.

Los “colchoneros” viajaron hasta Bélgica para enfrentar al Club Brujas, con quienes igualaron 3-3 luego de llegar en ventaja hasta los minutos finales del encuentro.

Los dirigidos por Diego Simeone abrieron la cuenta tempranamente con un gol de penal de Julián Álvarez (6′), tras una evitable mano del defensor Joaquin Seys.

Luego, antes de cerrar el primer tiempo, los españoles volvieron a golpear. Esta vez fue Ademola Lookman (45+4′) quien aprovechó una jugada preparada desde un tiro de esquina para poner el 2-0.

Pero la dinámica cambió totalmente en la segunda mitad, ya que, en cosa de diez minutos, los belgas igualaron el marcador con goles de Raphael Onyedika (50′) y Nicolo Tresoldi (60′).

Los de Madrid volvieron a ponerse en ventaja en los minutos finales con un gol en contra del ecuatoriano Joel Ordóñez (79′), lo que parecía cerrar su triunfo.

Pero, cuando parecía que los del “Cholo” se llevaban la victoria a España, los locales volvieron a golpear con un gol de Christos Tzolis (90+1′) para sellar el 3-3.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 24 de febrero en el Estadio Metropolitano a las 14:45 horas de Chile.

