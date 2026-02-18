Este miércoles se cerraron los partidos de ida de los playoffs previos a los octavos de final de la Champions League, donde el Atlético de Madrid volvió a sufrir con su “maldición” en el torneo.

Los “colchoneros” viajaron hasta Bélgica para enfrentar al Club Brujas, con quienes igualaron 3-3 luego de llegar en ventaja hasta los minutos finales del encuentro.

Los dirigidos por Diego Simeone abrieron la cuenta tempranamente con un gol de penal de Julián Álvarez (6′), tras una evitable mano del defensor Joaquin Seys.

Luego, antes de cerrar el primer tiempo, los españoles volvieron a golpear. Esta vez fue Ademola Lookman (45+4′) quien aprovechó una jugada preparada desde un tiro de esquina para poner el 2-0.

¡¡CENTRO DE JULIÁN Y SEGUNDO DEL ATLÉTICO!! Córner ejecutado por la Araña, la peinó Griezmann en el primer palo y Lookman llegó por el fondo para poner el 2-0 vs. Brujas.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

Pero la dinámica cambió totalmente en la segunda mitad, ya que, en cosa de diez minutos, los belgas igualaron el marcador con goles de Raphael Onyedika (50′) y Nicolo Tresoldi (60′).

¡¡¡LOCURA EN BÉLGICA!!! TRESOLDI LA EMPUJÓ Y ANOTÓ EL 2-2 DE BRUJAS VS. ATLÉTICO DE MADRID TRAS ESTAR 0-2.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

Los de Madrid volvieron a ponerse en ventaja en los minutos finales con un gol en contra del ecuatoriano Joel Ordóñez (79′), lo que parecía cerrar su triunfo.

Pero, cuando parecía que los del “Cholo” se llevaban la victoria a España, los locales volvieron a golpear con un gol de Christos Tzolis (90+1′) para sellar el 3-3.

¡OTRA VEZ TODO IGUALADO! El VAR dio el ok y Tzolis festejó el 3-3 agónico de Brujas vs. Atlético de Madrid.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 24 de febrero en el Estadio Metropolitano a las 14:45 horas de Chile.