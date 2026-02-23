;

UEFA se ahorra un problema y suspende a Prestianni de la visita al Real Madrid en Champions League

El jugador del Benfica fue sancionado provisionalmente tras ser acusado de gritos racistas contra Vinicius Junior.

Carlos Madariaga

La tensión está instalada en Madrid de cara al partido de vuelta por la llave de los playoffs de la Champions League, donde el Real Madrid llega con ventaja al juego con Benfica.

Todo derivado de la polémica que protagonizó el argentino Gianluca Prestianni al ser acusado de gritos racistas contra Vinicius Junior.

Según información de Cadena Ser, había preocupación e incomodidad en UEFA ante el reencuentro de ambos jugadores en el Santiago Bernabéu este miércoles, considerando que se especulaba que ambos jugadores no se saludarían en la previa al compromiso.

Así las cosas, en el ente europeo optaron por evitar cualquier lío y, tras el nombramiento de un inspector de Ética y Disciplina para investigar la denuncia por comportamiento discriminatorio, se decidió suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni por un partido.

Esto ante la "presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionada con un comportamiento discriminatorio", el cual apunta a una “posible suspensión de al menos 10 partidos o por tiempo determinado, o por otra sanción apropiada” ante insultos a “la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual”.

Con ello, uno de los protagonistas de la polémica que sacudió la semana pasada al fútbol europeo y mundial no estará en cancha.

