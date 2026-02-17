;

VIDEO. PSG da vuelta el marcador ante Mónaco y mantiene vivas sus opciones de defender el título de la Champions League

Por la ida de los playoffs de la “Orejona”, el cuadro parisino obtuvo una sufrida victoria ante Mónaco.

Damián Riquelme

Este martes volvió la Champions League, la cual busca a los próximos ocho equipos para completar los octavos de final. Es el caso del actual campeón PSG y Mónaco, que quedaron en la posición número 11 y 21 de la tabla clasificatoria, respectivamente, debiendo disputar los playoffs.

El encuentro de ida fue disputado en el Estadio Luis II, en donde los locales se pusieron rápidamente en ventaja al minuto 1 con gol de Folarin Balogun.

Al minuto 18, el estadounidense marcó su doblete y con ello el 2-0 parcial. Sin embargo, los entrenados por Luis Enrique lo igualaron con un tanto de Desire Doué al minuto 29 y uno de Achraf Hakimi al 41.

En el segundo tiempo, Aleksandr Golovín fue expulsado, dejando al Mónaco con 10 jugadores, lo que facilitó la reacción del PSG. Así las cosas, el actual ganador del Golden Boy marcó el tanto que selló el duelo francés al minuto 67, sellando el 3-2 en el marcador.

De esta manera, los actuales campeones de la Champions League ganaron la ida con un gol de diferencia, pero tendrán que asegurar su paso a octavos de final en el partido de vuelta que se jugará el 25 de febrero en el Parque de los Príncipes.

Revisa el compacto del partido

