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Tabilo protagoniza una sufrida remontada en Valencia: el chileno avanza a semifinales

El tenista nacional sufrió más de la cuenta para poder superar al serbio Dusan Lajovic.

Daniel Ramírez

Tabilo protagoniza una sufrida remontada en Valencia: el chileno avanza a semifinales

Tabilo protagoniza una sufrida remontada en Valencia: el chileno avanza a semifinales / Alexander Hassenstein

Alejandro Tabilo (35°) se impuso este viernes en un durísimo duelo contra el serbio Dusan Lajovic (132°) por los cuartos de final del Challenger 175 de Valencia.

El número uno de Chile sufrió más de la cuenta para poder superar al jugador europeo, quien se llevó el primer set por 6-4.

En la segunda manga, el chileno llegó a estar 5-1 arriba, pero su rival tuvo una feroz reacción para dejar 5-5 el marcador. Por suerte, el “Jano” logró cerrar el set en un momento clave y se impuso por 7-5 para seguir con vida en el partido.

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En el tercer set también fue bastante reñido, pero un quiebre en el último game le dio la victoria al tenista nacional por 6-4, quedándose con el partido tras dos horas y media de juego.

De esta manera, Alejandro Tabilo se instaló en las semifinales del Challenger 175 de Valencia, donde enfrentará a otro serbio: Miomir Kecmanović (70°)

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