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Prometió ejecución transparente: ministra Steinert formalizará Plan de Seguridad vía resolución en los próximos días

La autoridad detalló tres objetivos prioritarios y siete ejes estratégicos, destacando la necesidad de medir los delitos “para determinar cómo vamos avanzando”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió nuevamente al Plan de Seguridad Pública del Gobierno, en medio de las críticas surgidas tras su exposición del pasado martes ante la Cámara de Diputados.

Durante un seminario organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la autoridad indicó que la iniciativa contempla tres objetivos prioritarios: recuperación del control territorial por parte del Estado, aumento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y fortalecimiento institucional.

Además, el plan cuenta con siete ejes estratégicos, que son combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal y coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil, y nuevos desafíos ministeriales.

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“Tenemos un mandato de medir todo”

Trinidad Steinert también aseguró que la ejecución del plan será transparente y señaló que este se formalizará mediante una resolución en los próximos días, según consignó La Tercera.

En esa línea, comentó: “Tenemos un mandato del Presidente de medir todo. Medir los delitos de homicidio, medir los delitos de robo, medir los secuestros, ¿para qué? Para poder determinar cómo vamos avanzando contra la comisión de los ilícitos en nuestro país”.

“Esto puede claramente jugarnos un revés, ¿cierto? Pero tenemos que ser transparentes y tenemos que saber comunicar a la comunidad dichos estados delictivos”, sostuvo la ministra.

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