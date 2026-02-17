Este martes volvió la Champions League, la cual busca a los próximos ocho equipos para completar los octavos de final. Es el caso de la Juventus y del Galatasaray, que quedaron en la posición número 13 y 20 de la tabla clasificatoria,respectivamente, debiendo disputar los playoffs.

El encuentro de ida fue disputado en Estambul, en donde los locales se pusieron en ventaja al minuto 15 con gol de Gabriel Sara.

Sim embargo, los de Turín rápidamente empataron la contienda un minuto después con gol de Teun Koopmeiners, que después selló su doblete al minuto 31.

Los turcos no se rindieron y con dos tantos de Nao Lang, y otro del colombiano Davinson Sánchez, lograron darle vuelta al partido a la “Vecchia Signora”, que a los 67 minutos se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan Cabal.

Sacha Boey, al minuto 86, marcó el que sellaría el 5-2 a favor del Galatasaray, que deja a los turcos con un pie y medio en octavos de final.

Juventus ahora tiene la dura misión de revertir los tres goles de desventaja que tienen en la revancha, que se disputará el 25 de febrero en Turin.