;

VIDEO. Juventus queda con pie y medio fuera de la Champions League tras ser goleado por Galatasaray

Por los playoffs de la “Orejona”, la “Vecchia Signora” sufrió un duro golpe en Turquía.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Este martes volvió la Champions League, la cual busca a los próximos ocho equipos para completar los octavos de final. Es el caso de la Juventus y del Galatasaray, que quedaron en la posición número 13 y 20 de la tabla clasificatoria,respectivamente, debiendo disputar los playoffs.

El encuentro de ida fue disputado en Estambul, en donde los locales se pusieron en ventaja al minuto 15 con gol de Gabriel Sara.

Revisa también:

ADN

Sim embargo, los de Turín rápidamente empataron la contienda un minuto después con gol de Teun Koopmeiners, que después selló su doblete al minuto 31.

Los turcos no se rindieron y con dos tantos de Nao Lang, y otro del colombiano Davinson Sánchez, lograron darle vuelta al partido a la “Vecchia Signora”, que a los 67 minutos se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Juan Cabal.

Sacha Boey, al minuto 86, marcó el que sellaría el 5-2 a favor del Galatasaray, que deja a los turcos con un pie y medio en octavos de final.

Juventus ahora tiene la dura misión de revertir los tres goles de desventaja que tienen en la revancha, que se disputará el 25 de febrero en Turin.

Revisa el compacto del partido

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad