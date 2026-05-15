Exministro de Justicia critica a Kast por eventuales cambios en Punta Peuco: “Es inaceptable que nuestro país retroceda”

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó los dichos del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Mandatario no descartara revertir los cambios aplicados en Punta Peuco y separar a exuniformados condenados de la población penal común.

La discusión se reabrió tras las señales del Gobierno sobre una eventual revisión del funcionamiento del recinto penitenciario.

Frente a ese escenario, Gajardo defendió la decisión adoptada durante la administración anterior, cuando el ex penal Punta Peuco fue transformado en un recinto común.

Gajardo advierte retroceso en igualdad ante la ley

El exsecretario de Estado sostuvo en su cuenta de X que una democracia constitucional no debe establecer tratos diferenciados para determinados grupos. “Una de las condiciones de una democracia constitucional es que no existan personas o grupos privilegiados”, afirmó.

En esa línea, Gajardo apuntó directamente a quienes cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad. “No corresponde ni es razonable que los peores criminales de la historia de Chile, aquellos que están condenados por delitos contra la humanidad, tengan una cárcel especial”, señaló.

El exministro también comparó la discusión actual con decisiones adoptadas por expresidentes de distintos sectores políticos. Recordó que Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera en 2013, mientras que Gabriel Boric transformó Punta Peuco en un recinto común en 2025.

A juicio de Gajardo, ambas decisiones apuntaron en la misma dirección institucional. Según planteó, esos cambios se hicieron honrando “la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

Por eso, el exministro calificó como un retroceso la posibilidad de restituir un trato penitenciario especial para exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.

“Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos”, enfatizó.