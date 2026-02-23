Gustavo Alvarez estaría a detalles de volver a entrenar: este sería su próximo club

El técnico Gustavo Álvarez tuvo un paso exitoso por Universidad de Chile, pero su salida terminó siendo caótica. El trasandino se encuentra sin club desde diciembre de 2025, tras rescindir su contrato con el “Romántico Viajero”.

Según información surgida de Argentina, el entrenador de 53 años se encuentra en conversaciones avanzadas para asumir la banca de Newell’s Old Boys.

La dirigencia del cuadro rosarino programó una reunión con el DT para avanzar en los términos y ajustar detalles de un eventual contrato.

“La Lepra” se encuentra en un proceso de definir a su nuevo cuerpo técnico, luego de la destitución de la dupla que estaba al mando del banquillo “Rojinegro”, conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Todo este escenario se explica por el complejo presente de Newell’s Old Boys, que actualmente marcha en el último lugar del Grupo B de la Primera División Argentina. Apenas han logrado rescatar dos empates en seis partidos, mientras que en los restantes encuentros han sufrido derrotas.