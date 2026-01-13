La noticia que ningún hincha de Coquimbo Unido quería recibir finalmente se confirmó este martes: Bruno Cabrera fue anunciado en su nuevo club.

El defensor, campeón con los “Piratas” en 2025, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Newell’s Old Boys de la Primera División de Argentina.

“Luego de días de negociaciones y diálogo con el futbolista y el club dueño del pase, Newell’s llegó a un acuerdo para adquirir al jugador Bruno Cabrera. El zaguero, una de las opciones que más interés despertó durante el presente mercado de pases tras consagrarse campeón en Chile con Coquimbo, finalmente se convirtió en el séptimo refuerzo del plantel de cara a la próxima temporada”, escribieron desde el cuadro rosarino en su anuncio en redes sociales.

Además, fue la propia “Lepra” la que confirmó los detalles de la operación para quedarse con el defensor central argentino, asegurando que adquirieron el 90% de su ficha y que firmó un contrato hasta 2028.

Tras una campaña formidable en Coquimbo Unido, Cabrera da el salto al extranjero y debutará en la máxima categoría del fútbol trasandino a los 28 años, donde además se encontrará con el arquero chileno Gabriel Arias.