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Estadio de Primera División abrirá sus puertas para intercambio de láminas del álbum del Mundial 2026

Huachipato decidió abrir su recinto deportivo para que la gente pueda compartir la fiebre por la Copa del Mundo.

Javier Catalán

Estadio de Primera División abrirá sus puertas para intercambio de láminas del álbum del Mundial 2026

Pese a que Chile no clasificó a la Copa del Mundo, la fiebre mundialera igualmente se ha hecho sentir en el país, en gran parte gracias al tradicional álbum de Panini.

Son miles las personas, desde niños hasta adultos, que han comenzado a completar el catálogo con sus respectivas láminas, organizando encuentros para intercambiar las figuras repetidas por aquellas que aún les faltan.

Ahora, Huachipato tomó la iniciativa para reunir a los fanáticos del fútbol que vibran con el Mundial 2026 y abrirá el Estadio Huachipato CAP-Acero para que las familias puedan asistir a intercambiar sus láminas.

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La actividad se realizará el jueves 4 de mayo y quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través de un formulario habilitado por el club. La jornada se desarrollará entre las 12:00 y las 15:00 horas.

Además, el cuadro “acerero” confirmó que habrá concursos, premios y otras sorpresas para todos los asistentes.

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