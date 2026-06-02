Luto en el cine y la música: fallece Peabo Bryson, ganador del Festival de Viña del Mar y voz de clásicos de Disney / Scott Legato

La noche de este martes se confirmó el fallecimiento a los 75 años de Peabo Bryson, célebre cantante estadounidense reconocido mundialmente por dar voz a los grandes clásicos animados de Disney.

El artista tenía un vínculo especial con Chile, país donde se coronó como ganador de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar en el año 2000 con su interpretación en inglés del clásico francés Laissez-moi le temps (Let me try again).

Su deceso fue comunicado por su familia al portal de espectáculos TMZ a través de un emotivo mensaje: “Con el corazón roto y una profunda tristeza, la familia del cantante, compositor y baladista Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy, anuncia su fallecimiento”.

A lo largo de su carrera, Bryson obtuvo dos premios Grammy gracias a sus memorables interpretaciones en los temas principales de La Bella y la Bestia y Aladdín.