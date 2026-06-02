Debía $8,8 millones en gastos comunes y condominio le cortó el agua: Corte de Apelaciones ordenó reponer servicio

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó restituir el suministro de agua potable a un residente del Condominio Casas del Polo Rayen, luego que la administración cortara físicamente la tubería que abastecía su vivienda por una deuda de gastos comunes que superaba los $8,8 millones.

El conflicto se originó pese a que el afectado había firmado un acuerdo de pago durante 2024 y realizado abonos parciales para disminuir la deuda.

Aun así, la administración aplicó una medida aprobada por la asamblea de copropietarios, que permitía restringir servicios a quienes mantuvieran más de tres meses de mora. Además, bloqueó el acceso del residente mediante la aplicación Safecard.

En su defensa, el condominio sostuvo que la deuda ascendía a más de $8,7 millones y que las medidas estaban ajustadas al reglamento interno.

Ningún acuerdo interno puede imponerse

Sin embargo, la Corte concluyó que la Ley de Copropiedad no autoriza suspender el suministro de agua potable por morosidad, ya que solo contempla restricciones respecto de servicios como electricidad o telecomunicaciones.

El tribunal calificó el corte como una “vía de hecho” y un acto de autotutela prohibido por el ordenamiento jurídico, enfatizando que el acceso al agua es indispensable para la subsistencia, higiene y dignidad de las personas. Además, advirtió que ningún acuerdo interno puede imponerse sobre lo establecido por la ley.

Respecto al bloqueo de Safecard, la Corte rechazó esa parte del recurso al establecer que el residente y su familia podían seguir ingresando al condominio mediante control de identidad en portería.