Excompañero de Arturo Vidal en La Roja lanza dura acusación: “Se cree superior y eso cae mal”

Arturo Vidal está realizando una gran campaña este 2026 con Colo Colo, alzándose como una de las figuras del equipo de Fernando Ortiz, y esto, en una posición de líbero que antes no había ocupado.

Pero la relación entre el “King” y el “Tano” no siempre fue la mejor, algo que quedó en evidencia el 2025, cuando varias veces el volante albo cuestionó directamente al entrenador por dejarlo en la banca en algunos partidos.

Esta situación fue la que recordó Johnny Herrera, ídolo de la Universidad de Chile, que en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, disparó sin tapujos contra Vidal, comparando su situación con la de otras figuras veteranas que podrían ser suplentes en el Mundial 2026, como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

“Si Vidal no juega, no sirve en ningún equipo por las reacciones que tiene, porque habla mal del técnico que no lo pone, habla mal de la gente, habla mal de los compañeros. Se cree superior muchas veces y obviamente que eso cae mal”, aseguró el exarquero azul.

“A pesar de todo el currículum que tú puedes tener, debe haber un respeto, siempre, más allá que tú seas el tramoya de la película o el protagonista”, agregó Herrera sobre el “King” y su comportamiento.